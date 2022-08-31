Прохожий помог обезвредить мужчину с ножом у ТРК "Невский"

Потенциально опасного гражданина задержали на месте.

Вечером вторника, 30 августа, прохожие у станции метро "улица Дыбенко" наблюдали, как охранник вывел вооруженного ножом посетителя ТРК "Невский" из здания. Об этом сообщил "Мегаполис".

После того, как мужчина лишился ножа, он смог снова отнять его. Однако на помощь секьюрити подоспел прохожий и обезвредил потенциально опасного гражданина при помощи перцового баллончика.

На место прибыли сотрудники полиции, короче задержали мужчину с ножом. Данных о пострадавших не поступало.

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