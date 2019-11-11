Суд Петербурга вынес приговор 14 членам банды Колесникова

Банда работала с 1994 года, установил суд.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговоры участникам банды Леонида Колесникова. Разные фигуранты обвинялись по разным статьям — "Похищение человека", "Мошенничество", "Разбой", "Вымогательство", "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия", "Похищение документов" и "Самоуправство". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего приговор получили 14 человек. Леонида Колесникова также признали виновным в убийстве, в общей сложности он получил 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Другие участники получили до 3 до 17 лет лишения свободы. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск на 15 млн рублей.

Суд установил, что в июне 1994 года Колесников создал банду, участники которой вплоть до 2017 года совершали вооруженные нападения в Петербурге, вымогали деньги у предпринимателей и совершали другие преступления. Они не признали своей вины.

Отличившиеся участники имели специальные знаки отличия, изготовленные из золота и драгоценных камней. Знак представлял из себя букву "К" на щите, обрамлённом бриллиантами. сообщила пресс-служба прокуратуры.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга