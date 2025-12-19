Ева Зайончковская-Герник назвала кошмаром и ужасом ситуацию с беженцами из Украины.

Массовая миграция украинский беженцев на территорию Польши стала ужасной новостью для страны, а граждан Украины призывного возраста европейской стране следует депортировать обратно на родину. Соответствующую позицию через социальные сети огласила депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Она привела сведения о том, что Национальный банк Украины признал, что 400 тысяч украинцев покинут страну в этом и следующем году Ожидается, что большинство из этих людей отправятся именно в Польшу, хотя в этой стране уже сейчас находится свыше полутора миллиона миллиона граждан Украины. Депутат раскритиковала закон Владимира Зеленского, которым тот разрешил населению покидать страну даже во время введенного военного положения. В Варшаве призвали власти отменить все ранее введенные привилегии для мигрантов.

Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим. <…> А любые нарушения закона в Польше должны приводить к депортации! Ева Зайончковская-Герник, эксперт

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ева Зайончковская-Герник