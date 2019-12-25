Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира

Граждане России могут посетить без оформления визы 86 стран мира. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков компании "Корпорэйт Трэвел".

В число страх, куда россияне могут приехать без визы, входят Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР. Кроме того, в 38 стран доступен упрощенный въезд. К таковым относятся Египет, Индия, Индонезия, Камбоджа, Кения, Мексика, Танзания, Южная Корея и другие государства.

Аналитики подчеркнули, что для безвизового въезда достаточно иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев после окончания поездки. Также гражданам РФ необходимо соблюдать разрешенный срок пребывания и при необходимости показывать обратный билет, бронь отеля или подтверждение наличия финансов.

