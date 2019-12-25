МИД Латвии вызвал дипломата России из-за украинских дронов

В Риге напомнили, что не давали ВСУ разрешения бить с территории прибалтийской страны по целям в России.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в прибалтийской республике Дмитрия Касаткина. Дипломат получил ему ноту протеста после падения на территории европейской страны украинского БПЛА, несмотря на то, что дрон принадлежал киевскому режиму и направлялся в сторону России. В опубликованном на сайте местного внешнеполитического ведомства заявлении говорится о том, что региональный конфликт на Украине "создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе". Специалисты добавили, что власти в Риге не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России.

Ранее БПЛА разбился на территории нефтебазы, в городе Резекне в восточной части Латвии. Атака дрона повредила четыре резервуара. Как указал министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс, согласно предварительным оценкам от профильного ведомства, в страну могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России". В министерстве по обороне России рассказали общественности об обнаружении группы из шести БПЛА, находившихся в воздушном пространстве Латвии во время попытки армии киевского режима атаковать объекты гражданской инфраструктуры, расположенной в районе Санкт-Петербурга.

В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу.

Фото: pxhere.com