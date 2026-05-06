В США сообщили о том, что Европа складывает все яйца в одну корзину в экономике, но США все меньше зависят от партнеров в ЕС.

Отгораживаясь от российского руководства, европейские страны несут потери для себя, но при при председателе в Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе верховной дипломатии и политики безопасности Кае Каллас изменение положения регионального сообщества невозможно.Cоответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный эксперт пояснил, что особенно остро проблема в ЕС ощущается из-за незаинтересованности вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе в сотрудничестве с государствами европейского континента.

Европейцам следовало бы задуматься, что именно США приложили немало усилий, чтобы отдалить Европу от России. На протяжении десятилетий США предостерегали от строительства "Северного потока" и Германию и Россию. <…> Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся. <…> Правда, при таких лидерах, как фон дер Ляйен, Кая Каллас, Мерц или Стармер, этого, конечно, не произойдет. Джеффри Сакс, эксперт

Джеффри Сакс пояснил, что таким образом Европа отрезала себя от России, пока Ближний Восток перестраивается. Таким образом ЕС кладет все свои яйца в одну корзину США, а в то время американцы быс тро теряют интерес к Европе, которая становится все менее значимым союзником.

