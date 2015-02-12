Глава МИД ФРГ представил план из шести пунктов по реформированию ЕС

Йоханн Вадефуль представил документ на публичном мероприятии.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план из шести пунктов по реформированию Европейского союза. В тексте документа говорится о необходимости проведения в региональном сообществе масштабных изменений для того, чтобы международные союзники из коллективного Брюсселя стали более дееспособными в сфере внешней политики и политики безопасности. Соответствующее заявление иностранный дипломат из Берлина сделал в рамках своего выступления на официальном мероприятии.

Я хотел бы назвать шесть вполне конкретных пунктов. Во-первых, мы хотим чаще использовать механизм "усиленного сотрудничества" в Брюсселе. Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств-членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран. Йоханн Вадефуль, глава МИД Германии

В частности, немец призвал коллег заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством. По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвращать длительные блокировки со стороны отдельных государств-членов ЕС. Среди шести предложений Вадефуля по реформированию значится также ускорение расширения регионального сообщества за счет поэтапного вступления новых стран-членов. В пользу подобной инициативы ранее высказывался местный канцлер Фридрих Мерц.

Эксперты прокомментировали заявление Трампа о сокращении американского контингента в Германии.

Фото: YouTube / DRM News