Белый дом прямо увязывает вывод войск с недовольством поддержкой союзников и "недостаточной вовлеченностью" стран НАТО в операции США.

Заявления Дональда Трампа о значительном сокращении американского контингента в Германии является большим, чем просто просто военно-административным решением, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточняют, что ФРГ на протяжении десятилетий была главным трансатлантическим хабом США в Европе, символом послевоенного порядка, где Вашингтон гарантировал безопасность, а Европа соглашалась с американским лидерством. Сейчас Белый дом прямо увязывает вывод войск с недовольством поддержкой союзников и "недостаточной вовлеченностью" стран НАТО в операции США. Политически это означает конец эпохи безоговорочного американского протекционизма в Европе и переход к жесткому прагматизму. Фактически Трамп реализует угрозу, которой пугал годами: безопасность больше не является общественным благом, это товар, который нужно оплачивать геополитической лояльностью.

Для Европы это шанс ускорить создание собственных сил быстрого реагирования, запустить совместные оборонные проекты без оглядки на американские ресурсы. Однако эти перспективы были бы возможны, если бы сам ЕС был более суверенным образованием. Более реалистичным сценарием выглядит то, что европейцы заплатят сверху столько, сколько скажут, прикрываясь идеями сдерживания военного потенциала России. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что большинство представителей поколения "альфа" хотели бы изучать литературу по мемам.

Фото: YouTube / The White House