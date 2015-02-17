Большинство представителей поколения "альфа" хотели бы изучать литературу по мемам

Это вызвало в интернете логичные рассуждения о наступившей эре клипового мышления, о котором так много говорено в последние годы.

По данным исследования "Литрес" и платформы ЕГЭLand, почти 90% опрошенных поколения "альфа" хотели бы изучать литературу путем мемов. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", это вызвало в интернете логичные рассуждения о наступившей эре клипового мышления, о котором так много говорено в последние годы.

Эксперты отметили, что литература по определению является антиподом мемов и формата соцсетей. Она требует долгой концентрации на произведении, читать которое приходится днями. Любителям скроллинга, вероятно, это сложно, но увы, развитие требует усилий, поэтому идти им на поводу и примитивизировать учебные задачи, по мнению телеграмеров – не самая лучшая затея.

Впрочем, кричать что все пропало и поколение потеряно рано – опрос утверждает, что все же регулярно читают книги 63% респондентов. Это демонстрирует, что российское образование вполне успешно сопротивляется с негативными тенденциями клипового мышления. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+.

Фото: Magnific (Freepik)