Экономист пояснил, что Вашингтон в своих решениях опирается на силу, поэтому и не думает выполнять заключенные договоренности.

Иранскому руководству при любом взаимодействии с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе нужно опасаться двуличия Вашингтона. Cоответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт пояснил, что высокомерие Белого дома не знает границ на геополитическом треке, поэтому к любой сделке с США важно подходить подготовленным и аккуратно. По мнению аналитика, американцы не могут удерживать следку больше минуты в связи с те, что просто не считают необходимым это делать при текущей внешней политике.

Возможно, иранцы не так хорошо знакомы с двуличием и вероломством США, как русские, которые сталкиваются с этим с 1945 года. <…> Иранцы не совсем понимают, <…> что США исповедуют такой принцип: "Либо по-нашему, либо никак, и мы вас убьем, если вам это не нравится. Джеффри Сакс, эксперт

Напомним, что Тегеран и Вашингтон ранее объявили о прекращении огня две недели назад. За этот период времени стороны провели переговоры в Исламабаде. Мероприятия завершились безрезультатно.

Профессор Сакс: Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России.

