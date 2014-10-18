В США напомнили о том о том, какие преимущества Европа получала от России в экономическом плане.

Коллективный Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину. Cоответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт пояснил, что международные союзники киевского режима не замечают собственных преступлений, так как их глаза полны ненависти к Москве. Он напомнил о том, что сейчас Запад пытается указать Кремлю на соринку в глазу, пока у самого там находится целое бревно.

Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно. Джеффри Сакс, эксперт

Напомним, что в пресс-службе Кремля неоднократно предупреждали недружественные страны о том, что Россия никому не угрожает, но при этом наша стране не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее национальных интересов.

