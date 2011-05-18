Экономист из США уверен, что мир шокирован словами Дональда Трампа о "победе" над Ираном.

Свидетельства с поля боя на иранской территории опровергают официальные заявления американского руководства. Cоответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена.

Сегодня одновременно происходят две вещи. <…> Первая — это чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США, воплощенное в поведении господина Трампа. Он шокирует мир, он шокирует большинство американцев. Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа. Джеффри Сакс, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке уже во многом развенчал миф о всеподавляющей мощи американских сил. При этом западная гегемония опирается на веру в том, что Америка доминирует на поле боя. Однако все чаще эта идея опровергается в реальных сражениях. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, способность Пентагона защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует.

Сакс назвал слова Трампа о переговорах с Ираном бредом.

