В Крыму внедрена новая логистика для предотвращения возможного дефицита топлива

Сергей Аксенов сообщил о стабилизации ситуации с топливом на полуострове.

На территории российского полуострова внедрена новая логистика для предотвращения возможного дефицита топлива. Соответствующее заявление сделал губернатор Крыма Сергей Аксенов, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Чиновник уточнил, что также в следующем году власти региона намерены заменить свыше 250 трансформаторных подстанций. В текущем году замена затронула более 200 таких объектов. Работа по данному направлению стала важным шагом для повышения эффективности энергетической системы субъекта.

Мы применили новую логистическую схему — теперь можно быть уверенными, что топливо у нас всегда будет. Сергей Аксенов, глава Крыма

По словам Сергея Аксенова, у администрации есть планы по привлечению крупных нефтяных компаний в регион после завершения специальной военной операции. Чиновники обсудят друг с другом возможность прихода в Крым крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных предприятий. Такое решение может быть принято либо на уровне главы государства Владимира Путина, либо непосредственно бизнесом. По данным главы полуострова, сейчас вопрос активно рассматривается.Операторы на местах реагируют на возникающие проблемы и замечания.

Глава Крыма заявил о попытках Украины создавать фейковые видео и аудио с его изображением.

