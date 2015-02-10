  1. Главная
Глава Крыма заявил о попытках Украины создавать фейковые видео и аудио с его изображением

Сергей Аксенов сообщил об активном использовании нейросетей Украиной для ведения информационной войны с Россией.

Сергей Аксенов заявил о попытках Украины создавать фейковые видеоролики и аудиозаписи с его изображением. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24".  Таким образом чиновник прокомментировал зрителям  методы ведения противником из киевского режима информационной войны. В частности, украинские специалисты работают над созданием  поддельного контента от якобы официальных лиц России с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Аксёнов подчеркнул, что украинская сторона активно занимается монтажом фрагментов его высказываний, удаляя их из контекста и публикуя на различных телеканалах. Он также отметил, что неоднократно фиксировались случаи подделывания его голоса и изображения.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Губкрнатор полуострова сообщил в эфире о необходимости Крыма минимизировать количество предоставляемой информации для того, чтобы ограничить доступ противника к сведениям, касающимся вопросов национальной безопасности и конкретно безопасности региона.

