Глава Крыма заявил о попытках Украины создавать фейковые видео и аудио с его изображением

Сергей Аксенов заявил о попытках Украины создавать фейковые видеоролики и аудиозаписи с его изображением. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Таким образом чиновник прокомментировал зрителям методы ведения противником из киевского режима информационной войны. В частности, украинские специалисты работают над созданием поддельного контента от якобы официальных лиц России с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Аксёнов подчеркнул, что украинская сторона активно занимается монтажом фрагментов его высказываний, удаляя их из контекста и публикуя на различных телеканалах. Он также отметил, что неоднократно фиксировались случаи подделывания его голоса и изображения. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губкрнатор полуострова сообщил в эфире о необходимости Крыма минимизировать количество предоставляемой информации для того, чтобы ограничить доступ противника к сведениям, касающимся вопросов национальной безопасности и конкретно безопасности региона.

