SHOT: после атаки БПЛА на жилой дом в Чебоксарах погиб человек и еще 10 пострадали

О том, что "сохраняется реальная опасность" писал глава Чувашской Республики.

В результате атаки БПЛА на Чебоксары скончался человек и еще 10 пострадали. Такие данные приводит SHOT. Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилой дом и повредил несколько квартир. В одной из них, предположительно, жил погибший.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев пишет об обстановке в регионе в своем канале в Макс. Он отметил, что "враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку, зафиксированы повторные удары по Чебоксарам". Экстренные службы работают на месте, ситуация находится на особом контроле.

Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб. Олег Николаев, глава Чувашской Республики

Власти просят не трогать обломки БПЛА и не пытаться их перемещать, это может быть опасно для жизни и здоровья. О находках советуют сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в России приостановили работу шесть аэропортов.

Фото: Телеграм / "Осторожно, новости"