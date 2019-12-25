  1. Главная
Онищенко: России пора перейти на шестидневную рабочую неделю
По его словам, переход на шестидневную рабочую неделю никак не скажется на здоровье граждан.

России пора перейти на шестидневную рабочую неделю. Об этом заявил "РИА Новости" заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, переход на шестидневную рабочую неделю никак не скажется на здоровье граждан. Он подчеркнул, что России давно пора перейти к такому шагу, чтобы поднимать экономику.

Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем.

Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования

Отметим, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил о возможности перехода для россиян как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю. По договоренности с работодателем гражданин может перейти на приемлемый для сторон вариант.

Ранее мы сообщали, что зарплатные предложения в сфере петербургского общепита выросли на 17%.

Фото: pxhere.com

