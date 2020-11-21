Зарплатные предложения в сфере петербургского общепита выросли на 17%

Наиболее резкий скачок доходов отмечен у персонала кухни, зарплата которых увеличилась на 66%, достигнув уровня 82 746 рублей в месяц.

В секторе общественного питания Петербурга средние зарплатные предложения за январь–ноябрь 2025 года продемонстрировали заметный рост на 17% относительно показателей прошлого года. Исходя из статистики одного из порталов по поиску рабты, средний размер оплаты труда для новичков на сегодняшний день достигает 77 815 рублей ежемесячно. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Наиболее резкий скачок доходов отмечен у персонала кухни, зарплата которых увеличилась на 66%, достигнув уровня 82 746 рублей в месяц. Предложения для ассистентов официантов поднялись на 32%, составляя в среднем 62 221 рубль.

В целом по России ситуация характеризуется значительным увеличением спроса на профессионалов ресторанного бизнеса. Например, потребность в шеф-поварах удвоилась, а среднемесячное вознаграждение выросло до 100 665 рублей. Повышение интереса работодателей проявилось также в количестве вакансий для работников кухни (рост на 60%, оклад – 73 111 рублей) и поваров-кассиров (увеличение на 39%, оплата – 54 363 рубля).

Директор направления "Авито Работа" Андрей Кучеренков комментирует тенденцию следующим образом: "Привлекательность сферы общественного питания возросла на 55%. Работодателей ценят за гибкость графика, возможность сочетать профессию с учебой и стабильный заработок".

Чаще всего вакансии предполагают сменный режим работы (например, графики 2/2 или 5/2), что даёт работникам дополнительные возможности выбора оптимального режима занятости.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)