Зарплаты курьеров выросли в Петербурге накануне новогодних праздников

Накануне новогодних праздников в Петербурге резко выросло количество вакансий для курьеров, общее число открытых позиций составило 11,3 тысячи, сообщает РБК со ссылкой на сервис подбора персонала.

Исследование показывает значительный рост объявлений о вакансиях и средней заработной платы для доставщиков перед наступлением праздника. Аналитики установили, что с января по ноябрь 2025 года работодателями Северо-Западного федерального округа опубликовано более 24 тысяч предложений для курьеров, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Петербург занял первое место среди регионов СЗФО по числу опубликованных вакансий, обогнав остальные субъекты округа, включая Ленинградскую, Вологодскую, Мурманскую и Калининградскую области.

Сейчас медианная зарплата курьеров в культурной столице достигает 147 тысяч рублей, что на 26% выше, чем год назад.

