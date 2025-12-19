Массовое тестирование на ВИЧ продолжается в Петербурге

Знать свой ВИЧ-статус – это не страшно, а ответственно, подчеркивают специалисты.

В Петербурге Центр СПИД продолжает массовое тестирование. Цель – сделать проверку здоровья доступной для каждого, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Знать свой ВИЧ-статус – это не страшно, а ответственно, подчеркивают специалисты. По понедельникам тест можно сделать напротив входа в здание Балтийского вокзала, по вторникам – возле "Сенной площади", по средам – у "Черной речки", по четвергам – около "Сенной площади", по пятницам – рядом с "Балтийской". Время работы – 16:00-20:00.

Помните: чем раньше человек узнает свой результат, тем больше шансов сохранить здоровье и вовремя начать лечение. Ждем вас! Петербургский центр СПИД

Фото: пресс-служба Петербургского центра СПИД