Маленький петербуржец упал в горячий гейзер в Таиланде

По имеющимся данным, ребенок получил ожоги стоп, рук и живота.

В больницу Бангкока поступил маленький петербуржец, который упал в гейзер во время поездки с мамой в Чиангмай. Информация об этом появилась в группе россиян, которые живут в Паттайе. Новость подтвердили в Facebook посольства России в Таиланде.

Инцидент произошел 4 октября. По имеющимся данным, ребенок получил ожоги стоп, рук и живота.

По инициативе Фонда Православной церкви в Таиланде начали сбор на оплату лечения для мальчика. Как сообщает посольство, за неделю было собрано 621 тысяча батов (около 20 тысяч долларов США). По прогнозу врачей, лечение предстоит долгое.

Известно, что мальчик вместе с семьей приехал в Таиланд на отдых. Из-за пандемии им пришлось немного задержаться. Инцидент случился за несколько дней до возвращения в Петербург.

Ранее родители сообщили о массовом отравлении детей в гимназии №85.

Фото: ВКонтакте / ВСЕ ЖИТЕЛИ ПАТТАЙИ |Все Здесь!| Таиланд Тайланд