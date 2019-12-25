Родители сообщили о массовом отравлении детей в гимназии №85

Директор гимназии подтвердил, что в учреждении работает Роспотребнадзор.

Во вторник, 19 октября, стало известно о подозрениях родителей учеников гимназии №85 в Петроградском районе. Подозрения появились после понедельника, сообщили "Фонтанке" читатели.

Родители отмечают, что у детей слабость, рвота, а некоторым вызывали скорую помощь. Перед тем, как почувствовать себя плохо, дети ели печень и пюре в столовой.

Одна из петербурженок описала, что видела на скамейке 13-летнюю девочку, которую рвало почти 7 минут. Ее отец еле поднял ребенка и отвез домой. Другая женщина добавила, что около 21:30 проходила мимо школы и заметила, что там "активно намывали зону приготовления еды".

По информации издания, директор гимназии подтвердил, что на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Он уточнил, что контракт на поставку питания заключен с "Фирмой Флоридан".

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Фото: Piter.tv