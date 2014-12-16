Двухлетняя девочка отравилась бытовой химией в деревне Новоандреево

В Ленобласти двухлетний ребенок отравился бытовой химией. Девочке понадобилась помощь врачей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В Тихвинскую больницу вечером 10 июля привезли маленькую жительницу деревни Новоандреево. Малышка выпила раствор сульфата натрия, ее состояние оценивается как легкой степени. Пациентка помещена в детское отделение.
Бесконтрольное применение сульфата натрия может привести к нарушениям работы ЖКТ и резкому снижению давления.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина отравился мухоморами в Петербурге. При этом горожанин выпивал алкоголь.
Фото: Piter.TV
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