Двухлетняя девочка отравилась бытовой химией в деревне Новоандреево

Пациентка помещена в детское отделение.

В Ленобласти двухлетний ребенок отравился бытовой химией. Девочке понадобилась помощь врачей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В Тихвинскую больницу вечером 10 июля привезли маленькую жительницу деревни Новоандреево. Малышка выпила раствор сульфата натрия, ее состояние оценивается как легкой степени. Пациентка помещена в детское отделение.

Бесконтрольное применение сульфата натрия может привести к нарушениям работы ЖКТ и резкому снижению давления.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина отравился мухоморами в Петербурге. При этом горожанин выпивал алкоголь.

Фото: Piter.TV