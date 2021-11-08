Таможенники во Внуково задержали россиян с килограммом кокаина в желудке

Возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотических средств.

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Внуково задержали двух россиян, которые пытались ввезти на территорию РФ около одного килограмма кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва были задержаны двое россиян, прилетевших из Бразилии. Просвечивание рентгеном показало, что у мужчин в брюшной полости находятся посторонние предметы.

При проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. из сообщения ФТС

Отмечается, общая масса наркотика составила 961 грамм. Кроме того, установлено, что задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Ранее ФСБ и СК ликвидировали в Ярославской области подпольную фабрику по производству сигарет.

Фото: ФТС России

Видео: Telegram/Mash