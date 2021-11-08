ФСБ и СК ликвидировали в Ярославской области подпольную фабрику по производству сигарет

Незаконным производством и сбытом занималась группа мигрантов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России выявили в Ярославской области подпольную фабрику по производству сигарет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ РФ.

Нелегальный табачный завод был обнаружен на территории Переславского района. Сотрудники ведомств выявили две линии по производству сигарет и два крупных склада. В ходе проведенных мероприятий изъято более 130 тысяч пачек сигарет, а также свыше 14 тонн табака. Отмечается, что за прошедший год нелегальной продукции было реализовано на 100 миллионов рублей.

Незаконным производством и сбытом занималась группа мигрантов. Табачную продукцию злоумышленники распространяли на территории Москвы и Подмосковья.

В отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Всем подозреваемым предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Бурятии задержали правых радикалов, которые планировали акции против властей и мигрантов.

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