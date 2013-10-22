В Бурятии задержали правых радикалов, которые планировали акции против властей и мигрантов

Акции планировались также против правоохранительных органов.

Сегодня, 29 октября, ФСБ сообщила о задержании в Бурятии участников праворадикального сообщества. Участники планировали акции против властей, мигрантов, а также правоохранительных органов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что молодежь также втягивалась в сформированную группу. В результате на организаторов и трех активных участников сообщества было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала мужчину, находящегося в межгосударственном розыске. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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