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В Бурятии задержали правых радикалов, которые планировали акции против властей и мигрантов

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Акции планировались также против правоохранительных органов.

Сегодня, 29 октября, ФСБ сообщила о задержании в Бурятии участников праворадикального сообщества. Участники планировали акции против властей, мигрантов, а также правоохранительных органов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что молодежь также втягивалась в сформированную группу. В результате на организаторов и трех активных участников сообщества было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала мужчину, находящегося в межгосударственном розыске. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 

Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Теги: задержание, правые радикалы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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