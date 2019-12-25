Гражданская жена балашихинского отравителя назвала справедливым пожизненный приговор

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Суд вынес справедливое решение против Артема Миссюры после отравлений девяти человек, два из которых погибли. Об этом после заседания суда заявила его гражданская жена и одна из жертв Кристина, ее процитировал 360.ru.

Считаю приговор справедливым. Потому что в живых нет двух людей. Было всего семь отравлений, помимо этого. Родители потеряли своего ребенка Кристина, бывшая девушка обвиняемого.

По словам женщины, Миссюра не принес ей извинений. На вопрос о прощении бывшего молодого человека она ответила, что хочет отпустить эту ситуацию. Кристина уверена, что отравителю без разницы, простили его или нет.

Московской областной суд вынес суровый приговоре Артему Миссюре, признав его виновным в отравлении группы лиц. Отравитель получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Свою вину он признал частично.

Фото: 360.ru