Мера пресечения подозреваемой будет избрана в среду 28 декабря.

Обвиняемая в убийстве трех детей в Екатеринбурге частично признала вину в содеянном. Об этом журналистам рассказал адвокат Олег Грязютин. Он пояснил, что перед совершением преступления женщина созналась в том, что употребила наркотикотические препараты. Следственный комитет уточнил, что в период с 25 по 26 декабря подозреваемая в квартире, расположенной по улице Бажова, убила несовершеннолетних 2022, 2012 и 2007 годов рождения. В отношении фигурантки ведется расследование по статье за убийство двух и более малолетних детей, заведомо находящихся в беспомощном состоянии. Адвокат пояснил, что подозреваемая постоянно меняет свои показания.

Она говорит, что была якобы под наркотическими средствами. Пройдёт судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина. Олег Грязютин, адвокат

Жителя Рыбинска приговорили к пожизненному сроку за убийство двоих детей.

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