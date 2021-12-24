Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух девочек в Рыбинске

Виталий Молчанов отметил, что жалеет о совершенном преступлении.

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Рыбинска Виталия Молчанова. Мужчина ранее обвинялся в убийстве двух несовершеннолетних девочек, совершенном с особой жестокостью и сопряженным с действиями сексуального характера. Речь идет о дочерях его подруги. на данной мере наказания в инстанции настаивало государственное обвинение. Фигурант расследования выступил с последним словом. Он попросил суд не приговаривать его к высшей мере наказания, так как он не опасен для общества. Мужчина пояснил, что совершил злодеяние не из-за преступного умысла, а в связи с психическим расстройством.

Признать Молчанова Виталия Алексеевича виновным... И назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы Дмитрий Крекин, судья

Напомним, что Виталия Молчанова также судили за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Однако преступный эпизод с надругательством над телами девочек был исключен из-за истечения срока давности уголовного преследования. Все судебные разбирательства проводились в закрытом для СМИ режиме. Ранее прокурор говорил о том, что Молчанов признал свою вину в полном объеме.

Напомним, что в городе Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет. Тела жертв нашла мать, которая вернулась домой с работы. Подозреваемым стал ее сожитель, в квартиру которого женщина вместе с детьми переехала за полтора месяца до этого. Россиянка познакомилась с мужчиной в интернете. Виталий Молчанов в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости