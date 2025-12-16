Путин назначил дату проведения выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал официальный указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале.

По законодательству РФ глава государства должен официально назначить выборы не ранее чем за 110 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Согласно указу, выборы депутатов Государственной думы Федерального cобрания РФ нового созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

Губернатор Александр Беглов ранее обсудил с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой подготовку Северной столицы к масштабным выборам 2026 года. В городе планируют развернуть около 2 тысяч избирательных участков, где смогут проголосовать более 4 миллионов петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге назначены новые главы Адмиралтейского и Колпинского районов.

Фото: сайт Кремля