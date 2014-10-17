Сортовую сирень высадили в музеях Ленобласти

Осенью прошлого года гильдия парфюмеров приобрела уникальные сорта сирени, которые с сентября проходили сложный процесс зимней выгонки в оранжереях.

С 7 по 15 марта в ряде музеев Ленинградской области пройдут необычные весенние события: посетители увидят цветущие кустарники сортовой сирени в интерьерах музеев "Дом станционного смотрителя", "Музей-усадьба Суйда", "Домик няни А.С. Пушкина", "Музей-усадьба Н.К. Рериха" и "Музей-усадьба Приютино".

Осенью прошлого года гильдия парфюмеров приобрела уникальные сорта сирени, которые с сентября проходили сложный процесс зимней выгонки в оранжереях. Затем растения бережно транспортировались в рефрижераторах и были установлены в залах музеев. Это сотрудничество Музейского агентства Ленинградской области и Гильдии парфюмеров позволило воплотить уникальную акцию, которая требует значительных организационных усилий и материальных затрат.

Посетителям предложат ознакомиться с коллекцией ароматических товаров "Сиреневые истории", разработанной парфюмерами специально для этого события. Коллекция включает духи, освежители помещений, ароматизированные мешочки и другие изделия.

Акция "Сиреневая весна в музеях Ленобласти" продлится с 7 по 15 марта. Вход в музеи осуществляется по обычным билетам.

Во время празднования Международного женского дня, 8 марта, доступен для посещения только Музей-усадьба Николая Рериха, остальные музеи объявлены закрытыми.

В мае сирень пересадят в открытый грунт парков музеев, чтобы она смогла стать постоянным украшением садов и радовать гостей долгие годы.

Ранее мы сообщили о том, что для реставрации усадьбы "Приютино" готовят проектную документацию.

Фото: freepik (wirestock)