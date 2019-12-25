Пожилая петербурженка получит 418 тыс. рублей компенсации за травму на лестнице

Ее госпитализировали с разрывом мениска.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 62-летней женщины. В марте пенсионерка поднималась по лестнице в пункт выдачи заказов на Байконурской улице. На шестой ступени керамическая плитка раскололась, и нога потерпевшей провалилась в квадратное углубление. Ее госпитализировали с разрывом мениска, сообщили 13 мая в надзорном ведомстве.

Представители организации, которая осуществляет содержание помещения ПВЗ, не приняли достаточных мер по обеспечению безопасности лестницы. В результате пострадавшая до настоящего времени проходит лечение и реабилитацию.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу местной жительницы компенсации морального и материального вреда. Требования удовлетворены: ей выплатят 418 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на гололеде пенсионерка получит компенсацию в 100 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV