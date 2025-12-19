Брат Эпштейна заявил, что финансиста могли убить из-за угрозы раскрыть имена клиентов

Марк Эпштейн, брат скандального миллиардера, считает, что тот не совершал суицида в тюрьме.

Брат американского финансиста Джеффри Эпштейна, Марк Эпштейн, публично заявил, что считает смерть брата убийством, а не суицидом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Джеффри Эпштейна были мотивы и намерение обнародовать имена своих известных клиентов, что, по мнению Марка, и стало причиной его гибели. "Он не совершал суицида. Его убили", — приводит агентство позицию брата финансиста.

Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и организации преступной сети с участием несовершеннолетних девушек. В августе того же года 66-летний миллиардер был найден мёртвым в своей камере в федеральной тюрьме Манхэттена. Официальной причиной смерти было названо самоубийство через повешение.

Заявление Марка Эпштейна прозвучало на фоне продолжающейся публикации документов по делу. 30 января Министерство юстиции США обнародовало новую партию материалов объёмом более 3,5 миллионов файлов, включающих документы, письма, фотографии и видео, связанные с расследованием. Часть информации была отредактирована для защиты персональных данных жертв.

Ранее Piter.TV сообщал, что на записи у камеры Эпштейна в день его смерти обнаружили "оранжевый силуэт".

Фото: ФБР США, Telegram / Регнум