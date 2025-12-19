ФБР сообщило о силуэте, который может оказаться заключенным.

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) обратило внимание на "оранжевый силуэт", который зафиксирован вблизи камеры заключения, в которой находился уличенный в педофилии финансист Джеффри Эпштейн. Инцидент произошел в день смерти подозреваемого. Соответствующее заключение со стороны следствия опубликовано на официальном сайте министерства по юстиции в США. Эксперты объяснили в своем анализе, что на кадрах, опубликованных из исправительного центра Метрополитен в Нью-Йорке, 9 августа 2019 года в 22:39 часов вечера по местному времени по нижнему ярусу помещения прошла "вспышка или оранжевый силуэт". Этот силуэт направлялся в сторону прачечной комнаты. В ФБР считают, что речь идет о каком-то заключенном, которого сопровождали в соседнюю от Эпштейна камеру. Специалисты объяснили оранжевый цвет тюремной робой.

Напомним, что Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура в США заявила о наличии свидетельств того, что в период с 2002 по 2005 года мужчина организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из гостей было всего 14 лет. В ближайший круг друзей и знакомых финансиста входили действующие и отставные должностные лица из многих стран коллективного Запада. В перечень попали президенты, предприниматели, звезды шоу-бизнеса, политики и общественные деятели. Уголовное преследование фигуранта расследования прекращено после его гибели в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Захарова назвала "уголком Эпштейна" публикации СМИ о расследовании этого дела.

Фото и видео: ФБР США, Telegram / Регнум