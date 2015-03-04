Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США

Глава США раскрыл подробности общения с Кремлем в ходе выступления в Розовому саду белого дома.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с ним похвалил первую леди США Меланию Трамп. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе публичного выступления на торжественной церемонии подписания одного из новых законопроектов страны, организованной на территории Розового сада в вашингтонской администрации.

Путин только что сказал [мне]: "Ваша жена пользуется большим уважением". Я сказал: "А как же я?" Нет <...>, Мелания всем нравится больше, <...>. Я не знаю, было ли это хорошо. Я не против, все в порядке. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп пошутил о том, что из-за нынешней беседы с коллегой Владимиром Путиным, он якобы не может поприветствовать по именам всех приглашенных на церемонию членов Конгресса США. Политик заметил, что попал в неприятности из-за отсутствия списка почетных гостей, хотя на мероприятие собралась практически половина Конгресса США. Глава государства сострил о том, что теперь все эти законодатели будут его ненавидеть, так как Трамп не смог представить их поименно.

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Фото и видео: Белый дом