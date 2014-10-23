Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Глава США в ОАЭ рассказал о том, что мир станет намного безопаснее через две-три недели.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что его рабочая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время выступления в Абу-Даби, куда лидер Белого дома прибыл в рамках ближневосточного турне. Высокопоставленный гость добавил, что мир станет намного безопаснее в течение следующих двух или трех недель. Глава США пояснил, что вернется в Вашингтон сразу же после своей официальной поездки по государствам Персидского залива.

Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда. Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями. Дональд Трамп, глава США

Трамп не ожидал присутствия Путина на переговорах по Украине в Турции.

Фото и видео: YouTube / Sky News