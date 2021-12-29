СМИ: Россия собирается эвакуировать 30 дипломатов из Украины

Ожидается, что дипломаты уедут из страны в "ближайшие дни", отметил источник газеты NYT.

Россия собирается эвакуировать из Украины 30 дипломатов из Украины. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на сообщение высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности.

По информации собеседника СМИ, дети и жены сотрудников российских диппредставительств покинули территорию страны еще в первых числах января. Сами дипломаты уедут из Украины в "ближайшие дни", считает источник.

Об отъезде россиян заявил также официальный представитель Соединенных Штатов.

У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января, сообщил он

Напомним, в декабре прошлого года мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в ограждение генерального консульства России во Львове. Инцидент произошел в темное время суток. Здание не пострадало, как и его сотрудники. Полиция возбудила уголовное дело по статье за хулиганство. Генконсульство направило ноту в МИД страны с просьбой ужесточить контроль ради безопасности дипломатов. Позже МВД Украины заявило о задержании подозреваемого. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что суд отложил заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.

Фото: МИД России