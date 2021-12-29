Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Прокурор попросил суд отправить политика в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

Суд в Киеве отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Государственный обвинитель попросил суд отправить Порошенко в СИЗО с возможностью внесения залога в один миллион гривен (около 35,5 млн долларов). Судья находился в совещательной комнате около пяти часов, после чего заявил о перерыве.

Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14.00 (15.00 мск), сообщил Гончаренко

В ходе митинга на крыльце суда Порошенко заявил своим сторонникам, перенос заседания является признаком того, что власть его опасается.

17 января Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене. Политика подозревают в государственной измене, создании террористической организации и "финансировании терроризма". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В конце прошлого года ему пытались вручить повестку в суд, однако Порошенко в тот же день отправился в турне в Турцию и Польшу, которое, как сообщили в пресс-службе его партии, было запланировано заранее.

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Видео: Telegram / РИА Новости