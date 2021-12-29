Лавров пошутил о конкурсе на лучший антироссийский сценарий США

Об имеющихся 18 сценариях на случай "российского вторжения" на территорию Украины ранее заявили в Госдепе США.

Глава внешнеполитического ведомства РФ пошутил о конкурсе на лучший антироссийский сценарий Соединенных Штатов. В ходе пресс-конференции министр допустил с иронией, что американские ведомства будут выбирать на конкурсной основе, какой из сценариев будет задействован в отношении Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд ранее в интервью изданию Financial Times заявила, что Вашингтон разработал 18 различных сценариев действий на случай "российского вторжения" на территорию соседней страны.

Вроде бы, у США 17 специальных и разведывательных служб. Может быть, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев? Они, может, объявляют у себя внутри конкурс. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал заявления США о подготовке "провокации" России на Украине дезинформацией.

Видео: МИД России