Лавров назвал заявления США о подготовке "провокации" России на Украине дезинформацией

Вашингтон уверен, что Москва таким образом хочет получить предлог для вторжения на территорию соседней страны.

Заявления Соединенных Штатов о готовящейся "провокации" России с целью получения предлога для вторжения на Украину является дезинформацией. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы "вторжения" так называемого на Украину, в частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению министра, Киев находится под внешним управлением Вашингтона, который в силах заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. Лавров уверен, что только этот комплекс мер способен урегулировать конфликт на Донбассе.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные новые антироссийские санкции США продолжают деструктивную линию Вашингтона. По словам дипломата, такую же политику против России ведет и Европейский союз. В МИД разочарованы тем фактом, что все это происходит на фоне продолжающегося конфликта на Донбассе, когда данная проблема требует оперативного решения.

Ранее Лавров заявил, что Москва не выстраивает политику в отношениях с Западом по принципу "если".

Видео: МИД РФ