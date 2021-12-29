Лавров: Москва не выстраивает политику в отношениях с Западом по принципу "если"

"Это скорее манера наших западных коллег", - заявил министр.

Российская Федерация не выстраивает свою политику по принципу "если". Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

По словам министра, такая же тактика работает в случае возможного провала переговоров по гарантиям безопасности с Западом.

Мы нашу политику не выстраиваем по принципу "что будет, если". Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российская сторона рассчитывает получить конкретные ответы на проекты документов, которые Москва передала Вашингтону и членам Североатлантического альянса, отметил министр. В МИД предполагают, что в ближайшем будущей состоятся "некоторые контакты на эту тему".

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января прошла встреча Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а на 13 января – заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее Лавров заявил, что Россия видит в Хорватии уважаемого европейского партнера.

Видео: МИД РФ