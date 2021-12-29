МИД РФ: Россия видит в Хорватии уважаемого европейского партнера

Москва намерена совершенствовать отношений с Загребом во всех областях.

Москва настроена на совершенствование отношений с Загребом во всех областях. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе открытия переговоров с хорватским коллегой Горданом Радманом.

В ходе предстоящих переговоров министры планируют обсудить дальнейшее развитие связей между государствами, а также состояние дел в Европе и актуальные глобальные вопросы.

Мы ценим наши конструктивные, ровные отношения. Видим в Хорватии уважаемого европейского партнера. Нас связывают исторические и культурные узы, и мы настроены на совершенствование наших отношений во всех областях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В свою очередь Радман выразил благодарность российским властям за поддержку независимости Хорватии. По его мнению, Москва сыграла конструктивную роль в развитии отношений с Загребом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Североатлантического альянса подошли к красной линии.

Видео: МИД РФ