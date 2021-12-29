Песков: отношения России и НАТО подошли к красной линии

Москва больше не может мириться с тем, что НАТО постепенно вторгается на Украину.

Отношения Москвы и Североатлантического альянса подошли к красной линии. Об этом в интервью телевизионному каналу CNN заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, РФ больше не может мириться с тем, что НАТО постепенно вторгается на территорию Украины. Представитель Кремля напомнил, при объединении Германии Соединенные Штаты дали обещание СССР не расширять на восток инфраструктуру альянса, однако это не было оформлено "на бумаге".

Мы видели массу информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию <…> Это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что Москва может разорвать отношения с Вашингтоном, если новые антироссийские санкции будут одобрены.

Ранее Песков назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной.

Видео: CNN