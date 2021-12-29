Песков назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Сейчас приходится жить в мире ложных обвинений и новостей, отметил представитель Кремля.

Ситуацию на границе с Украиной можно назвать напряженной. Об этом в интервью телевизионному каналу CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, напряженность в этой части Европы в настоящее время "очень опасна для нашего континента", поэтому российские власти настаивают на том, чтобы Вашингтон дал конкретный ответ по предположениям насчет гарантий безопасности.

По словам Пескова, Соединенные Штаты на данный момент не предоставили каких-либо доказательств своих утверждений, касаемых эскалации на Украине. Разрядить это обстановку способно подписание договоров, считает пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что сейчас приходится жить "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".

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Видео: Twitter / thehill