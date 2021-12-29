Украинский политолог Джангиров раскрыл план возвращения Донбасса

Украине нужно на время отказаться от вступления в НАТО, уверен эксперт.

Киев мог бы себе вернуть Донбасс, если бы четко следовал выполнению Минских договоренностей. Такое мнение выразил в эфире Youtube-канала Politwera украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт считает, отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс на некоторое время позволит вернуть неподконтрольные на данный момент Киеву территории.

Например, на время реинтеграции Донбасса ввести мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант – право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет. Дмитрий Джангиров, политолог

Он отметил, Донбасс получил бы такие полномочия благодаря "особым условиям" реинтеграции, что сделало бы выполнение Минских соглашений "процессом с отягчающими". Однако, считает эксперт, такое развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.

Видео: Youtube / Politwera