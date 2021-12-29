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Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

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Он уверен, что политика нынешнего президента Украины уничтожит демократию в стране.

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в намерении стать диктатором. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Порошенко уверен, что политика нынешнего президента уничтожит демократию в стране. Он также считает, что Зеленский намеренно хочет перенести парламентские выборы. По его словам, украинский лидер боится из-за них проиграть президентские выборы.

Вы доведете страну до продовольственных карт.

Петр Порошенко, экс-президент Украины

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину скоро передадут России.

Видео: Facebook / Петро Порошенко

Теги: владимир зеленский, диктатор, петр порошенко, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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