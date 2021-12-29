Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в намерении стать диктатором. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
Порошенко уверен, что политика нынешнего президента уничтожит демократию в стране. Он также считает, что Зеленский намеренно хочет перенести парламентские выборы. По его словам, украинский лидер боится из-за них проиграть президентские выборы.
Вы доведете страну до продовольственных карт.
Петр Порошенко, экс-президент Украины
Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину скоро передадут России.
Видео: Facebook / Петро Порошенко
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