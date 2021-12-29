Порошенко вылетит из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене

Экс-лидер Украины заявил, что не готовился к аресту.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы им. Фредерика Шопена для вылета в Киев. Об этом сообщили "РИА Новости".

Отмечается, что политика в воздушной гавани ждали несколько десятков представителей СМИ. В ходе ответов на их вопросы он заявил, что не боится ареста на родине.

За мной правда. На моей стороне народ Украины. Я не готовился к аресту. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Напомним, политика подозревают в государственной измене, создании террористической организации и "финансировании терроризма". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В конце прошлого года ему пытались вручить повестку в суд, однако Порошенко в тот же день отправился в турне в Турцию и Польше, которое, как сообщили в его партии, было запланировано заранее.

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Видео: Telegram / РИА Новости