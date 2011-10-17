В Анапе 12-летний мальчик ударил ребенка ножом на детской площадке

В Анапе конфликт между двумя мальчиками на территории детской площадки закончился поножовщиной. Ребенок ударил сверстника ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительной версии, днем дети находились на улице. В момент ссоры площадки, один из мальчиков применил предмет, похожий на нож.
Очевидцы вызвали скорую помощь, медики оказали помощь пострадавшему на месте происшествия. Сейчас угрозы для его здоровья и жизни нет.
Мальчик, который нанес удар, скрылся с места случившегося. В настоящее время его личность установили. В отношении его матери составили протокол об административном правонарушении.
Ранее в парке Москвы нашли тело ребенка с ножевыми ранениями. Выяснилось, что мальчика убил его 13-летний друг.
Фото: Piter.tv
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