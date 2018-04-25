Выяснилось, что мальчика убил его 13-летний друг.

В парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел в районе Каширского шоссе. Ранее в среду, 19 июля, женщина обратилась с заявление о розыске ее сына, который накануне днем ушел гулять и не вернулся. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в колодце.

Следователи раскрыли дело об убийстве. Выяснилось, что мальчика убил его 13-летний друг. Подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства произошедшего. В ходе обысков в квартире подозреваемого была обнаружена одежда со следами крови. СК продолжает проведение следственных действий.

Ранее мы сообщали, что в Окленде при стрельбе пострадали шесть человек.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ