В Окленде при стрельбе пострадали шесть человек

СМИ сообщают о нескольких погибших в Новой Зеландии.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в новозеландском городе Окленде в четверг. Информацией об этом поделились представители местного издания Otago Daily Times. Журналисты уточнили, что полиция предполагает, что есть также более одного погибшего. В газете смогли пояснить, что трое раненых в настоящее время остаются в тяжелом состоянии.

Сообщалось о нескольких пострадавших, а также на данном этапе мы можем подтвердить, что два человека погибли. Преступник также мертв. полиция Новой Зеландии в соцсетях

Премьер-министр страны Крис Хипкинс подтвердил сведения о том, что двое жителей страны погибли, а еще шестеро были ранены. Руководитель правительства напомнил о том, что речь идет о "серезном и нциденте с применением огнестрельного оружия". Трагедия зафиксирована в 07:30 утра по местному времени *22:30 вечера 19 июля по московскому времени) в центре города. В правоохранительных органах заметили, что сейчас опасности для национальной безопасности нет. Будет проведено расследование по ситуации.

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Фото и видео: Telegram / SHOT