Корвет "Резкий" в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету "Москит"

В Минобороны России рассказали о заводских ходовых испытаниях в Японском море.

Российский корвет "Резкий" сбил средствами противовоздушной обороны противокорабельную крылатую ракету "Москит". Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что корабль создавался под нужды Тихоокеанского флота страны на Амурском судостроительном заводе. Экипаж проверил характеристики объекта в рамках заводских ходовых испытаний, проводившихся в акватории Японского моря.

...Уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие уточнили, что запуск ракеты "Москит" был осуществлен с ракетного катера Р-20. Сотрудники радиотехнической боевой части корвета вовремя обнаружили цель условного противника, а затем и уничтожили ее с помощью зенитного ракетного комплекса "Редут". Дополнительно стрельба по мишени выполнялась из артиллерийской установки А-190. Для гражданского судоходства район был закрыт на время проведения маневров.

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Фото и видео: Минобороны России